«Я не хочу как она, я не Мирра Андреева». Алина Корнеева — о сравнении с соотечественницей

Российская теннисистка Алина Корнеева, 15-летняя победительница юниорских Australian Open и «Ролан Гаррос» в 2023 году, поделилась планами на будущее, а также отреагировала на сравнение с 16-летней Миррой Андреевой, дебютировавшей на взрослых турнирах в этом сезоне.

«Идти в профессиональный тур? Мне придётся играть по юниорам, потому что у меня только 12 профессиональных турниров, так что мне надо играть юниорские «Большие шлемы». В этом году моя цель – сыграть юниорские «Большие шлемы», но секретная цель – сыграть квалификацию к профессиональному US Open. Я сделаю всё возможное, чтобы сыграть там. Пока не думаю о своих турнирах, потому что только закончила один. И, как говорит мой отец, наслаждаться игрой. Играть активно, но не слишком энергично. Ещё я бы хотела сыграть в сезоне на траве, но у меня ещё нет визы в Великобританию. Попробую, никогда не играла на траве. Кто-то говорил мне, что она очень быстрая, другие – что медленная. Пока не знаю, но хочу попробовать.

Хочу быть как Мирра? Нет, я не хочу как она. Я – Алина Корнеева, а не Мирра Андреева (улыбается). Но я очень рада за её результат. Она этого заслуживает, потому что много работает. Но сейчас я выиграла свой второй «Большой шлем» и не думаю о Мирре. Я хотела бы выиграть каждый «Большой шлем». Это самое важное, это мечта. У меня нет мечты, я просто хочу выигрывать «Большие шлемы».

Чувствую ли давление? Пока нет, мне только 15 (улыбается). Когда мне будет лет 20, когда появится семья, которую надо обеспечивать. Когда ты уже должен будешь зарабатывать деньги, тогда и пойдёт давление. А сейчас мне только 15 и я просто наслаждаюсь теннисом. Да, думаю, я психологически сильная. И это мне всегда помогает», — сказала теннисистка на пресс-конференции после победы на юниорском «Ролан Гаррос».