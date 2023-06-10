Видеообзор второй подряд победы Иги Свёнтек в финале «Ролан Гаррос»
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Первая ракетка мира, польская теннисистка Ига Свёнтек защитила титул на «Ролан Гаррос». В финале турнира Свёнтек за 2 часа 49 минут нанесла поражение представительнице Чехии Каролине Муховой со счётом 6:2, 5:7, 6:4.
Свёнтек выполнила один эйс, допустила три двойные ошибки и реализовала 7 брейк-пойнтов из 11. На счету Муховой шесть эйсов, три двойные ошибки и пять реализованных брейк-пойнтов из семи.
Отметим, что Свёнтек впервые в карьере проиграла сет в финалах турниров «Большого шлема». Для польской теннисистки это четвёртый титул на мэйджорах и третий выигранный «Ролан Гаррос» (2020, 2022, 2023). Также Свёнтек выигрывала US Open — 2022.
Видео можно посмотреть на канале Eurosport Tennis в YouTube. Права на видео принадлежат Eurosport.
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