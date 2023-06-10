Каролина Мухова: оставила на корте всё, мне не о чем жалеть

Чешская теннисистка Каролина Мухова заявила, что верит в то, что сможет добиться успехов на турнирах «Большого шлема».
На Открытом чемпионате Франции 2023 года Мухова впервые в карьере дошла до финала мэйджора, где уступила первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.
«Я всегда верю на «Больших шлемах», но сейчас я на самом деле дошла до финала. Приятное ощущение. Это хорошо для уверенности и показывает, что я могу добиваться больших результатов. Теперь я чувствую, что способна на это и постараюсь снова дойти до финала и играть за титул. Сейчас немного грустно, но я оставила на корте всё и мне не о чем жалеть», — сказала Мухова на пресс-конференции.
Ранее лучшим достижением Муховой на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал Australian Open 2021.
- 10 июня 2023
-
21:33
-
21:24
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:35
-
20:23
-
20:07
-
19:58
-
19:39
-
19:39
-
19:21
-
19:20
-
19:00
-
18:37
-
18:09
-
17:39
-
17:33
-
17:15
-
17:03
-
16:57
-
16:33
-
16:09
-
16:09
-
16:01
-
15:05
-
14:44
-
14:38
-
14:26
-
14:21
-
13:58
-
13:51
-
13:45
-
13:33
-
13:19