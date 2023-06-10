Каролина Мухова: оставила на корте всё, мне не о чем жалеть

Чешская теннисистка Каролина Мухова заявила, что верит в то, что сможет добиться успехов на турнирах «Большого шлема».

На Открытом чемпионате Франции 2023 года Мухова впервые в карьере дошла до финала мэйджора, где уступила первой ракетке мира, польке Иге Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

«Я всегда верю на «Больших шлемах», но сейчас я на самом деле дошла до финала. Приятное ощущение. Это хорошо для уверенности и показывает, что я могу добиваться больших результатов. Теперь я чувствую, что способна на это и постараюсь снова дойти до финала и играть за титул. Сейчас немного грустно, но я оставила на корте всё и мне не о чем жалеть», — сказала Мухова на пресс-конференции.

Ранее лучшим достижением Муховой на турнирах «Большого шлема» был выход в полуфинал Australian Open 2021.