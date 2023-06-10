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«Но любовь побеждает всё». Циципас и Бадоса опубликовали новую совместную фотографию

«Но любовь побеждает всё». Циципас и Бадоса опубликовали новую совместную фотографию
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Греческий теннисист Стефанос Циципас, пятая ракетка мира, и бывшая вторая ракетка мира, ныне занимающая 29-ю строчку в рейтинге WTA, испанка Паула Бадоса, которые рассказали о своих отношениях на этой неделе, опубликовали новую совместную фотографию.

Фото: Социальные сети Циципаса и Бадосы

Спортсмены приурочили фотографию к финальным матчам «Ролан Гаррос», которые проходят в эти выходные: «0 турниров «Большого шлема» на этой фотографии. Но, хей, любовь побеждает всё», — написали теннисисты под постом в своём совместном аккаунте в социальной сети.

24-летний Стефанос Циципас является победителем девяти турниров ATP, в том числе двух «Мастерсов» в Монте-Карло (в 2021 и 2022 годах). 25-летняя Паула Бадоса в своей карьере выиграла три турнира WTA.

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