Мухова — о поражении в финале «Ролан Гаррос»: когда у Свёнтек идёт, тяжело этому помешать

Чешская теннисистка Каролина Мухова рассказала, почему не смогла обыграть первую ракетку мира польку Игу Свёнтек в финале «Ролан Гаррос» — 2023.

На Открытом чемпионате Франции 2023 года Мухова впервые в карьере дошла до финала мэйджора, где уступила Свёнтек со счётом 2:6, 7:5, 4:6.

«Немного горькое чувство, потому что это было так рядом, такой равный матч. Но в целом финал «Большого шлема» — это потрясающее достижение и большая мотивация на дальнейшую работу, чтобы получить ещё шанс играть за большие титулы.

Что стало решающим? В первых полутора сетах я была медленной, а Ига, как обычно, отлично начала матч. Когда у неё идёт, тяжело этому помешать. Но я старалась сбить её с ритма, и во втором сете на брейке смогла ожить. В третьем сете разница уже была не такой большой, у нас обеих были шансы. Я свои не использовала так же хорошо, как она свои.

Когда я делаю слайсы и стараюсь сбить ритм, это занимает какое-то время. Я включилась и старалась играть агрессивнее, это сработало. У неё стало не всё получаться, она напряглась и стала ошибаться. Я воспользовалась своими шансами во втором сете, перехватила инициативу, хорошо начала третий сет. Но она – первая ракетка, мне надо было продолжать давить. Да, всё было очень рядом», — сказала Мухова на пресс-конференции.