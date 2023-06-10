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Дмитриева: Свёнтек в Париже уже чувствует себя хозяйкой

Дмитриева: Свёнтек в Париже уже чувствует себя хозяйкой
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Бывшая советская теннисистка, а ныне спортивная журналистка Анна Дмитриева прокомментировала победу первой ракетки мира, польки Иги Свёнтек над чешкой Каролиной Муховой в финале «Ролан Гаррос».

«Победа Свёнтек закономерна. В Париже она уже чувствует себя хозяйкой. Те, кто должны были бросить ей вызов, дойти до финала не смогли. Я говорю в частности об Арине Соболенко, которая блистательно играет в этом сезоне.

Выход Муховой в финал, скорее всего, незакономерен, но турниры «Большого шлема» хотят выиграть все — отсюда и неожиданности. В женском теннисе нервы важны в первую очередь.

Российские теннисистки? Выступили неплохо, но и не хорошо. Рассчитывали на успех Касаткиной, но она в этом сезоне не радует, не обрела нужную форму. Порадовала Павлюченкова — после долгого перерыва сумела выйти в четвертьфинал. Остальные были как-то в тени», — приводит слова Дмитриевой телеграм-канал спортивного радио «Движение».

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