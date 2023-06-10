Ига Свёнтек: Каролина Мухова играла очень хорошо, это был большой вызов

Первая ракетка мира из Польши Ига Свёнтек, одержавшая сегодня, 10 июня, победу на «Ролан Гаррос», прокомментировала ход финала турнира, в котором теннисистка играла с чешкой Каролиной Муховой, занимающей 43-ю строчку в рейтинге WTA.

«Как матч? О боже, вы хотите начать эти американские горки? (улыбается). Очень много разных эмоций. Всё это нереально. Матч был очень интенсивным, с переходами инициативы. Были стрессовые моменты и камбэки, ну, вы понимаете. Рада, что смогла солидно сыграть последние пару геймов и закончить матч. Но Каролина играла очень хорошо, это был большой вызов. Я рада и горжусь собой, что смогла это сделать.

Что чувствовала в концовке? Не знаю — поначалу удивилась, потому что смотрела все матчи Каролины, когда она совершала камбэки с таких счетов. До матчбола я даже не думала, что сейчас будет. Просто играла и полностью выложилась, но немного удивилась, что это случилось на самом деле. Она всегда возвращалась в игру. Не знаю, что я чувствовала, тяжело описать. Огромное счастье. И внезапно усталость этих трёх недель. Может, мои матчи и не были выматывающими, но тяжело сохранять концентрацию на протяжении трёх недель. Со Штутгарта я ещё не была дома. Рада, что так хорошо закончила грунтовый сезон и выжила. Полагаю, теперь я больше никогда не буду сомневаться в своих силах.

Я чувствовала уверенность в своей игре во втором сете, но понимала, что это только один брейк. Мне надо было оставаться начеку, быть готовой ко всему. Особенно потому, что это Каролина, которая на этом турнире совершала камбэки из совершенно безумных ситуаций и добивалась побед. Я позволила ей зацепиться за игру, чего не следовало делать. Но она великолепный игрок и воспользовалась этим шансом. В третьем сете я не хотела сожалеть о втором, просто смотрела вперёд и сказала себе: «Знаешь что? Я выложусь полностью. Без лишних мыслей, без анализа. Просто буду играть в свою игру, на интуиции». Это мне очень помогло.

В третьем сете, после стольких переходов инициативы я просто перестала думать о счёте. Хотела сыграть на интуиции, потому что расслабленной я играю чуть лучше. Это помогло», — рассказала теннисистка на пресс-конференции.