Ига Свёнтек рассказала об ощущениях от третьей победы на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, сравнила ощущения от победы на «Ролан Гаррос» в 2022 и 2023 году. Также спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2020 году.

«Не знаю. Тяжело сравнивать. Прошлый год был подтверждением для меня, что в первый раз это не было случайностью. А в этом было тяжелее из-за травм и давления, к тому же я защищала титул. Сейчас кажется, что да, ощущения немного другие.

Мне пришлось со всем этим справиться. Очень рада, что получилось, и Дарья (сотрудница команды Свёнтек. — прим. «Чемпионата») мне помогала, потому что последние три недели были непростыми. Вся команда приложила усилия – Мацей (сотрудник команды. — прим. «Чемпионата») заботился о здоровье, работал с небольшими повреждениями. Такое случается в спорте, но именно из-за него я могла соревноваться и после Индиан-Уэллса, и после Рима. Без команды меня бы здесь не было», — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.