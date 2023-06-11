Ига Свёнтек рассказала об ощущениях от третьей победы на «Ролан Гаррос»

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира, сравнила ощущения от победы на «Ролан Гаррос» в 2022 и 2023 году. Также спортсменка выигрывала Открытый чемпионат Франции в 2020 году.
«Не знаю. Тяжело сравнивать. Прошлый год был подтверждением для меня, что в первый раз это не было случайностью. А в этом было тяжелее из-за травм и давления, к тому же я защищала титул. Сейчас кажется, что да, ощущения немного другие.
Мне пришлось со всем этим справиться. Очень рада, что получилось, и Дарья (сотрудница команды Свёнтек. — прим. «Чемпионата») мне помогала, потому что последние три недели были непростыми. Вся команда приложила усилия – Мацей (сотрудник команды. — прим. «Чемпионата») заботился о здоровье, работал с небольшими повреждениями. Такое случается в спорте, но именно из-за него я могла соревноваться и после Индиан-Уэллса, и после Рима. Без команды меня бы здесь не было», — сказала теннисистка на послематчевой пресс-конференции.
- 11 июня 2023
-
01:01
-
00:52
-
00:15
- 10 июня 2023
-
23:30
-
22:56
-
22:36
-
22:06
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:42
-
21:33
-
21:24
-
21:13
-
20:51
-
20:51
-
20:35
-
20:23
-
20:07
-
19:58
-
19:39
-
19:39
-
19:21
-
19:20
-
19:00
-
18:37
-
18:09
-
17:39
-
17:33
-
17:15
-
17:03
-
16:57
-
16:33
-
16:09
-
16:09