«Я не ставлю себе сумасшедшие цели или рекорды». Ига Свёнтек — о следующих трофеях

Польская теннисистка Ига Свёнтек, первая ракетка мира и победительница четырёх турниров «Большого шлема», поделилась мнением о будущих титулах и рассказала, жалеет ли она о первом в карьере проигранном сете в финалах «Шлемов»: в субботу, 10 июня, полька отдала второй сет матча финала «Ролан Гаррос» чешке Каролине Муховой.

«Чего ещё я могу добиться в карьере? Я так далеко не заглядываю. Просто рада тому, что произошло в эти пару недель. Не знаю, на что я способна. Буду работать день за днём, показывать свою лучшую игру и развиваться как теннисистка. Я не ставлю себе сумасшедшие цели или рекорды. Знаю, что лучше всего – сохранять спокойствие.

Честно, не жалею об отданном сете. Жалела бы, если бы проиграла. Тогда бы я знала, что во втором сете у меня был шанс выиграть матч. Но я просто счастлива, что выиграла третий сет, это самое важное», — сказала Свёнтек на пресс-конференции.