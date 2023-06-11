«С нетерпением жду первую тренировку на траве». Медведев прибыл на турнир в Хертогенбосхе

Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев сообщил, что прибыл в Хертогенбосх (Нидерланды), где с 12 по 18 июня пройдёт один из первых в сезоне травяных турниров.
«Приехал в Хертогенбосх. С нетерпением жду первую тренировку на траве завтра», — написал Медведев в своих социальных сетях.
Медведев стал первым сеяным турнира. Он пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Q/LL. Отметим, что в прошлом году Медведев дошёл до финала этих соревнований, где со счётом 4:6, 1:6 сенсационно проиграл на тот момент 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену (WC).
Напомним, Медведев досрочно завершил грунтовый сезон, потерпев сенсационное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
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