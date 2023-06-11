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Маррей: Алькарас был на нервах в матче с Джоковичем. Это совершенно нормально

Маррей: Алькарас был на нервах в матче с Джоковичем. Это совершенно нормально
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Трёхкратный чемпион турниров «Большого шлема», двукратный олимпийский чемпион, британский теннисист Энди Маррей высказался о поражении испанcкого теннисиста Карлоса Алькараса в полуфинальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с сербом Новаком Джоковичем.

«Очевидно, что Алькарас выиграет ещё несколько турниров «Большого шлема». По своему опыту знаю, что матчи с соперниками, выигравшими 10 или 20 турниров «Большого шлема», отличаются от игр с теми теннисистами, которые не переживали подобного. Я не смотрел матч Джоковича с Алькарасом, но тот факт, что у Карлоса начались проблемы, вероятно, говорит о том, что он был на нервах. Это совершенно нормально и понятно в этой ситуации», — приводит слова Маррея Eurosport.

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