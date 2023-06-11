«Ты потрясающая!» Рафаэль Надаль обратился к Иге Свёнтек после её победы на «Ролан Гаррос»

22-кратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира испанский теннисист Рафаэль Надаль отреагировал на итоги женского турнира «Ролан Гаррос» — 2023 в одиночном разряде.

Напомним, титул защитила первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову. Для Иги это уже третий титул в карьере на «Ролан Гаррос».

«Поздравляю, Ига! Ты потрясающая!» — написал Надаль в своих социальных сетях, добавив эмодзи «аплодисменты», «мускулы» и «поцелуй».

Напомним, сам 14-кратный чемпион «Ролан Гаррос» Надаль снялся с текущего турнира из-за травмы. Титул у мужчин разыграют серб Новак Джокович и норвежец Каспер Рууд.