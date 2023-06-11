«Мне грустно». Чемпион «Ролан Гаррос» в паре Иван Додиг раскритиковал организацию турнира

Хорватский теннисист Иван Додиг раскритиковал организацию «Ролан Гаррос» — 2023 в своей чемпионской речи сразу после победы в парном разряде соревнований, где выступал вместе с американцем Остином Крайчеком.

«Для меня это четвёртый титул в Париже, я четырёхкратный чемпион «Ролан Гаррос». Всего у меня семь «Больших шлемов». Но сегодня мне очень грустно. И вы, наверное, спросите, почему мне грустно? Мне грустно, потому что турнир отнёсся ко мне не должным образом. Ко всем игрокам должно быть равное отношение.

Мне очень грустно об этом говорить, но 15 дней я приезжал на турнир на такси. Сидел на какой-то улице в Париже, опаздывал на разминку с партнёром, по 40 минут ждал машину. Мне было очень грустно, я чувствовал себя туристом. Я четырёхкратный чемпион «Ролан Гаррос» и считаю, что турнир должен относиться к чемпионам так, как они заслуживают. Надеюсь, в будущем всё будет лучше. Спасибо», — сказал Додиг.