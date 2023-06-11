Фото: нарядная Ига Свёнтек позирует с трофеем «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

В Париже (Франция) прошла традиционная фотосессия чемпионки «Ролан Гаррос» с трофеем на фоне Эйфелевой башни.

Напомним, титул завоевала первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову. Для Иги это уже третий титул в карьере на «Ролан Гаррос». Впервые она выиграла турнир в 2020 году, потом стала чемпионкой в Париже в 2022-м, а теперь защитила титул. Также в активе Свёнтек есть победа на US Open — 2022.

Для фотосессии 22-летняя Свёнтек выбрала чёрное платье с открытыми плечами.

Фото: Lewis Storey/Getty Images

Интересно, что Свёнтек стала первой теннисисткой за последние 16 лет, которой удалось защитить титул на Открытом чемпионате Франции.