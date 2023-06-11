Фото: нарядная Ига Свёнтек позирует с трофеем «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни
Поделиться
В Париже (Франция) прошла традиционная фотосессия чемпионки «Ролан Гаррос» с трофеем на фоне Эйфелевой башни.
Напомним, титул завоевала первая ракетка мира полька Ига Свёнтек. В решающем матче Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову. Для Иги это уже третий титул в карьере на «Ролан Гаррос». Впервые она выиграла турнир в 2020 году, потом стала чемпионкой в Париже в 2022-м, а теперь защитила титул. Также в активе Свёнтек есть победа на US Open — 2022.
Для фотосессии 22-летняя Свёнтек выбрала чёрное платье с открытыми плечами.
Фото: Lewis Storey/Getty Images
Интересно, что Свёнтек стала первой теннисисткой за последние 16 лет, которой удалось защитить титул на Открытом чемпионате Франции.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
14:48
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:04
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:40
-
12:28
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:04
-
10:55
-
10:55
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:13
-
09:52
-
09:51
-
08:30
-
01:01
-
00:52
-
00:15
- 10 июня 2023
-
23:30
-
22:56
-
22:36
-
22:06
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:42
Партнерский контент