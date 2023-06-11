Бругера — о Джоковиче и Надале: кто закончит с большим количеством «Шлемов», тот и лучший

Двукратный победитель «Ролан Гаррос» в одиночном разряде, испанский теннисист Серхи Бругера высказался о том, что серб Новак Джокович может обойти испанца Рафаэля Надаля по количеству выигранных турниров «Большого шлема».

«Кто закончит с большим количеством «Шлемов», тот и будет для меня величайшим в истории. Многое можно учитывать, но для меня эти турниры — самое важное. В конечном итоге это спор Рафы Надаля и Новака Джоковича, и у кого будет больше «Шлемов», — приводит слова Бругеры пресс-служба «Ролан Гаррос».

Напомним, Джокович является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Столько же побед на счету испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который пропускает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции.