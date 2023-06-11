Видео: Даниил Медведев провёл первую тренировку на траве в Хертогенбосхе
Поделиться
Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в сезоне-2023 на травяном покрытии. Соответствующим видео поделилась пресс-служба турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 12 по 18 июня.
Медведев стал первым сеяным турнира. Он пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Q/LL. Отметим, что в прошлом году Медведев дошёл до финала этих соревнований, где со счётом 4:6, 1:6 сенсационно проиграл на тот момент 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену (WC).
Напомним, Медведев досрочно завершил грунтовый сезон, потерпев сенсационное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.
Комментарии
- 11 июня 2023
-
14:48
-
14:30
-
14:25
-
14:05
-
14:04
-
13:32
-
13:19
-
12:47
-
12:40
-
12:28
-
11:56
-
11:29
-
11:24
-
11:04
-
10:55
-
10:55
-
10:46
-
10:40
-
10:37
-
10:24
-
10:13
-
09:52
-
09:51
-
08:30
-
01:01
-
00:52
-
00:15
- 10 июня 2023
-
23:30
-
22:56
-
22:36
-
22:06
-
22:02
-
21:50
-
21:45
-
21:42
Партнерский контент