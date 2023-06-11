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Видео: Даниил Медведев провёл первую тренировку на траве в Хертогенбосхе

Видео: Даниил Медведев провёл первую тренировку на траве в Хертогенбосхе
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Чемпион US Open – 2021, вторая ракетка мира, российский теннисист Даниил Медведев провёл первую тренировку в сезоне-2023 на травяном покрытии. Соответствующим видео поделилась пресс-служба турнира категории ATP-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды), который пройдёт с 12 по 18 июня.

Медведев стал первым сеяным турнира. Он пропустит первый круг соревнований, а во втором сразится с победителем матча Адриан Маннарино (Франция) – Q/LL. Отметим, что в прошлом году Медведев дошёл до финала этих соревнований, где со счётом 4:6, 1:6 сенсационно проиграл на тот момент 205-й ракетке мира нидерландцу Тиму ван Рейтховену (WC).

Напомним, Медведев досрочно завершил грунтовый сезон, потерпев сенсационное поражение в первом круге «Ролан Гаррос» — 2023.

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