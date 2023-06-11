«Это уже не имеет значения». Димитров — о шансе Джоковича стать 23-кратным чемпионом ТБШ

Бывшая третья ракетка мира, победитель Итогового чемпионата ATP – 2017, 32-летний болгарский теннисист Григор Димитров высказался о перспективе того, что серб Новак Джокович после «Ролан Гаррос» — 2023 может стать самым титулованным теннисистом в истории по числу побед на турнирах «Большого шлема». Он обгонит также 22-кратного победителя мэйджора испанца Рафаэля Надаля.
«(Количество «Шлемов») уже не имеет значения. Это умопомрачительно, чего он добился за эти годы. Не только он, но и Роджер с Рафой. Они – в своей собственной лиге», — приводит слова Димитрова пресс-служба «Ролан Гаррос».
В финале «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович сразится с прошлогодним финалистом, четвёртой ракеткой мира норвежцем Каспером Руудом (4). Их встреча начнётся приблизительно в 15:30 мск.
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