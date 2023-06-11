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Се Шувэй и Синьюй Ван выиграли «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде

Се Шувэй и Синьюй Ван выиграли «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде
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Представительница Китайского Тайбэя Се Шувэй и китаянка Синьюй Ван стали победительницами «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

В титульном матче Шувэй и Ван со счётом 1:6, 7:6 (7:5), [6:1] обыграли дуэт Лейла Фернандес (Канада)/Тэйлор Таунсенд (США), которые были посеяны под 10-м номером. Поединок прошёл на корте Филиппа Шатрье.

Встреча продлилась 2 часа и 12 минут. Шувэй и Ван ни разу не подали навылет, допустили две двойные ошибки и реализовали три брейк-пойнта из восьми. На счету Фернандес и Таунсенд ни одного эйса, две двойные ошибки и 4 реализованных брейк-пойнта из 13 заработанных.

Для 37-летней Шувэй это пятая победа на турнирах «Большого шлема» в парном разряде, для 21-летней Ван – дебютная.

Ролан Гаррос — парный разряд (ж). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 12:40 МСК
Се Шувэй
Китайский Тайбэй
Се Шувэй
Синьюй Ван
Китай
Синьюй Ван
С. Шувэй С. Ван
Окончен
2 : 1
1 2 3
         
1 		7 7 6
6 		6 5 1
         
Лейла Фернандес
Канада
Лейла Фернандес
Тэйлор Таунсенд
США
Тэйлор Таунсенд
Л. Фернандес Т. Таунсенд
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