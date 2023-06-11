8-летний сын Джоковича исполнил роль болбоя на разминке отца перед финалом «Ролан Гаррос»

Сын 22-кратного чемпиона турниров «Большого шлема», бывшей первой ракетки мира серба Новака Джоковича Стефан исполнил роль болбоя во время разминки отца перед финальным матчем «Ролан Гаррос» — 2023.
8-летний Стефан подавал отцу мячи, а после завершения разминки дал пять.
Финальный матч Открытого чемпионата Франции — 2023, в котором Джокович встретится с норвежским теннисистом Каспером Руудом, состоится сегодня, 11 июня, на корте Филиппа Шатрье в Париже. Начало встречи — в 16:10 мск. Джокович является 22-кратным чемпионом турниров «Большого шлема». Столько же побед на счету испанского теннисиста Рафаэля Надаля, который пропускает нынешний розыгрыш Открытого чемпионата Франции.
«Чемпионат» проведёт прямую текстовую онлайн-трансляцию матча Новак Джокович – Каспер Рууд в финале «Ролан Гаррос» — 2023.
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