Джокович — Рууд: сербский теннисист забрал первый сет финала «Ролан Гаррос»

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, забрал первый сет финала «Ролан Гаррос», обыграв четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда на тай-брейке. Текущий счёт — 7:6 (7:1).

По ходу встречи Джокович отыгрался со счёта 1:4, затем постоянно догонял вырывающегося вперёд Рууда и в итоге добрался до тай-брейка, который уверенно забрал. Отметим, что Каспер Рууд играл качественно и даже успешно выполнил твиннер по ходу матча.

Спортсмены боролись в первом сете 1 час 21 минуту. Среди зрителей финала на корте Филиппа Шатрье есть известные футболисты: Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича и Рууда в финале «Ролан Гаррос». Сегодня Новак Джокович может выиграть 23-й турнир «Большого шлема», что позволит ему стать самым титулованным теннисистом в истории.