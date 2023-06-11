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Джокович — Рууд: сербский теннисист забрал первый сет финала «Ролан Гаррос»

Джокович — Рууд: сербский теннисист забрал первый сет финала «Ролан Гаррос»
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Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, забрал первый сет финала «Ролан Гаррос», обыграв четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда на тай-брейке. Текущий счёт — 7:6 (7:1).

По ходу встречи Джокович отыгрался со счёта 1:4, затем постоянно догонял вырывающегося вперёд Рууда и в итоге добрался до тай-брейка, который уверенно забрал. Отметим, что Каспер Рууд играл качественно и даже успешно выполнил твиннер по ходу матча.

Спортсмены боролись в первом сете 1 час 21 минуту. Среди зрителей финала на корте Филиппа Шатрье есть известные футболисты: Оливье Жиру, Килиан Мбаппе и Златан Ибрагимович.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича и Рууда в финале «Ролан Гаррос». Сегодня Новак Джокович может выиграть 23-й турнир «Большого шлема», что позволит ему стать самым титулованным теннисистом в истории.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
2-й сет
1 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		2      
6 1 		0      
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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