Джокович — Рууд: сербский теннисист уверенно выиграл второй сет

Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, уверенно забрал второй сет финала «Ролан Гаррос». Сейчас он ведёт у соперника, четвёртой ракетки мира из Норвегии Каспера Рууда, со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

В начале сета сербский теннисист повёл 3:0, Каспер Рууд совершал много неточностей и заметно нервничал. Затем норвежец немного собрался, однако не смог одолеть Джоковича: 36-летний серб оказался физически и морально сильнее 24-летнего представителя Норвегии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича и Рууда в финале «Ролан Гаррос». Сегодня, 11 июня, Новак Джокович может выиграть 23-й турнир «Большого шлема», что позволит ему стать самым титулованным теннисистом в истории по этому показателю.