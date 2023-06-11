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Джокович — Рууд: сербский теннисист уверенно выиграл второй сет

Джокович — Рууд: сербский теннисист уверенно выиграл второй сет
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Сербский теннисист Новак Джокович, третья ракетка мира, уверенно забрал второй сет финала «Ролан Гаррос». Сейчас он ведёт у соперника, четвёртой ракетки мира из Норвегии Каспера Рууда, со счётом 7:6 (7:1), 6:2.

В начале сета сербский теннисист повёл 3:0, Каспер Рууд совершал много неточностей и заметно нервничал. Затем норвежец немного собрался, однако не смог одолеть Джоковича: 36-летний серб оказался физически и морально сильнее 24-летнего представителя Норвегии.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Джоковича и Рууда в финале «Ролан Гаррос». Сегодня, 11 июня, Новак Джокович может выиграть 23-й турнир «Большого шлема», что позволит ему стать самым титулованным теннисистом в истории по этому показателю.

Ролан Гаррос (м). Финал
11 июня 2023, воскресенье. 16:10 МСК
Новак Джокович
3
Сербия
Новак Джокович
Н. Джокович
Окончен
3 : 0
1 2 3 4 5
             
7 7 		6 7    
6 1 		3 5    
             
Каспер Рууд
4
Норвегия
Каспер Рууд
К. Рууд
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