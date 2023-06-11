Джокович стал самым возрастным победителем «Ролан Гаррос»

Легендарный сербский теннисист Новак Джокович стал самым возрастным победителем в истории Открытого чемпионата Франции. В завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 Джокович в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

Также Новак стал четвёртым по возрасту победителем турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде. В более старшем возрасте победу на мэйджорах ранее одерживали только австралиец Кен Розуолл (Открытый чемпионат Австралии 1971 и 1972 годов) и швейцарец Роджер Федерер (Открытый чемпионат Австралии 2018 года).

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».