Джокович — о финале: большая честь, что пришло столько звёзд. Увидимся в следующем году!

23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», сербский теннисист Новак Джокович поблагодарил публику за поддержку после победы на «Ролан Гаррос» — 2023. В завершившемся финальном матче французского мэйджора Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.
«Хочу поблагодарить звёзд футбола — Жиру, Ибру, Мбаппе, Том Брэди. Спасибо, что приехали и поддерживали. Надеюсь, вам понравилось. Большая честь, что пришло столько звёзд спорта. Увидимся в следующем году!», — сказал Джокович после матча.
«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста, что сделало Джоковича самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».
- 11 июня 2023
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