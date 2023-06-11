Джоковичу вручили специальный приз в честь 23-й победы на турнирах «Большого шлема»
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Сербский теннисист Новак Джокович, выигравший сегодня, 11 июня, свой третий «Ролан Гаррос» и, в целом, 23-й турнир «Большого шлема», получил специальный приз в честь рекордной победы на «Шлеме»: теннисист установил абсолютный рекорд в этом виде спорта, обойдя обладателя 22-х трофеев «Большого шлема», испанца Рафаэля Надаля.
Символичный приз Новаку Джоковичу вручили перед тем, как спортсмен получил главный трофей «Ролан Гаррос».
36-летний Новак Джокович в своей карьере десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос». Сегодня он собрал свой третий «Карьерный шлем». Победа на Открытом чемпионате Франции позволит теннисисту вновь возглавить рейтинг ATP.
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