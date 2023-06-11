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Свёнтек поздравила Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»

Свёнтек поздравила Джоковича с победой на «Ролан Гаррос»
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2023, первая ракетка мира полька Ига Свёнтек поздравила 23-кратного чемпиона турниров «Большого шлема» серба Новака Джоковича с победой в мужской сетке соревнований французского мэйджора.

«Поздравляю!» — написала Свёнтек в своих социальных сетях, отметив аккаунт Джоковича и прикрепив к посту несколько эмодзи в виде французского флага.

Напомним, в завершившемся финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 Новак Джокович (3) в трёх сетах обыграл четвёртую ракетку мира из Норвегии Каспера Рууда (4) — 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. В решающем матче соревнований в женском одиночном разряде Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешскую теннисистку Каролину Мухову.

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