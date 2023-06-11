«Если вы хотите лучшего будущего, создавайте его сами». Джокович — своим детям

Сербский теннисист Новак Джокович, победитель «Ролан Гаррос» — 2023, трогательно обратился к молодёжи и к своим детям в частности в речи на награждении.

«Моя команда, семья, жена, дети, родители – все здесь. Моих братьев тут нет, но я их очень люблю. Вы знаете, через что мы прошли, знаете, как со мной может быть тяжело. Спасибо вам за терпение. Это самое главное, ведь мы знаем, что я с вами творил последние пару недель. Люди не знают, но за закрытыми дверями я вас мучил. Ценю, что вы – моя надёжная опора и поддержка и что вы в меня верите.

Я слишком много говорю… Мои дети здесь, а я всегда хочу передать какие-то послания, ценности, на которых они могут научиться. Судя по их улыбкам, они довольны. Хотел бы сделать обращение к молодёжи. К чему бы вы ни стремились – теннис, спорт, что-то другое. В 7 лет я мечтал выиграть Уимблдон и стать первой ракеткой мира. Я признателен и счастлив тому, что стою здесь со всеми этими невероятными достижениями. Чувствую, что в силах сам вершить свою судьбу, стараюсь не только верить, но и визуализировать всё в своей жизни, прочувствовать всё каждой клеткой тела. Хочу сказать молодёжи – оставайтесь в моменте, забудьте о том, что было раньше. Впереди будущее, и если вы хотите лучшего будущего, создавайте его сами. И верьте», — сказал 23-кратный победитель турниров «Большого шлема».