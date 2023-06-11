Новак Джокович обгонит Даниила Медведева в Чемпионской гонке ATP

Сербский теннисист Новак Джокович, который после победы на «Ролан Гаррос» вернётся на первую строчку в рейтинге ATP, также возглавит Чемпионскую гонку Ассоциации теннисистов-профессионалов. В лайф-рейтинге сербский спортсмен обошёл россиянина Даниила Медведева на 435 рейтинговых очков.

За победы на Открытом чемпионате Франции Джокович получит 2000 очков рейтинга, суммарно у спортсмена их будет 4745. На второе место опустится Даниил Медведев (4310), получивший за вылет из первого круга «Ролан Гаррос» 10 очков рейтинга. Также позицию потеряет и станет третьим испанец Карлос Алькарас (4175).

В десятку теннисистов в Чемпионской гонке также будут входить россияне Андрей Рублёв (седьмой, 2305 очков) и Карен Хачанов (десятый, 1900). Для квалификационного порога на выход в финал мирового тура ATP теннисисты должны набрать по 6635 очков рейтинга.