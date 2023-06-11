Джокович раскрыл секрет своей успешной игры на тай-брейках

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, почему он хорошо играет на тай-брейках.

«Открою секрет. Когда мне было 10, 12, 14 лет, мы в Сербии часто играли тай-брейки на тренировках. Возможно, в том числе и поэтому сейчас я так уверенно чувствую себя на тай-брейках», — сказал Джокович каналу Eurosport.

Напомним, сегодня Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда и стал победителем «Ролан Гаррос» — 2023.

«Ролан Гаррос»— 2023 стал 23-м выигранным турниром «Большого шлема» в карьере сербского теннисиста: Джокович стал самым титулованным спортсменом в истории тенниса по количеству «Шлемов». Ранее он десять раз побеждал на Australian Open, семь раз — на Уимблдоне, трижды — на US Open, и трижды — на «Ролан Гаррос».