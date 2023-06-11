«У меня был хороший план на игру, и поначалу он работал». Рууд — о финале «Ролан Гаррос»

Финалист «Ролан Гаррос», четвёртая ракетка мира из Норвегии Каспер Рууд прокомментировал ход финального матча турнира, а также рассказал, почему его план на игру с Новаком Джоковичем, ставшим победителем Открытого чемпионата Франции, не сработал.

«Кажется, каждый раз, когда я играю с Новаком, то это большой матч и он очень заряжен на победу. Столько раз в матчах со мной он был лучшей версией себя, полностью сосредоточен и мало что мне позволял. Каждое очко против него даётся нелегко. Он здорово читает игру, сложно сделать виннеры.

Чтобы сделать виннер, надо попасть точно в линию или совсем близко к ней. Он заставляет тебя больше рисковать, а это тяжело, потому что с ним надо играть как можно агрессивнее. А если уйдёшь в оборону, он будет просто контролировать игру, делать укороченные, гонять тебя по углам.

У меня был хороший план на игру, и поначалу он работал — ну и он ошибался. А потом включился на полную, он это умеет. У него так не в первый раз. Понятно, почему он выиграл 23 «Шлема». Посмотрите, как он перевернул ход первого сета и включился на полную во втором и третьем, когда это было необходимо», — поделился норвежский теннисист на пресс-конференции после матча.