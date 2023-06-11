Мария Шарапова – в топ-10 самых желанных спортсменок мира по запросам в Google

Пятикратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, россиянка Мария Шарапова попала в список десяти самых желанных спортсменок мира по запросам в Google.
Компания Spin Genie провела исследование и составила рейтинг спортсменок на основе количества запросов в Google по их имени, за которым следуют слова, подразумевающие влечение. Мария Шарапова заняла в рейтинге шестое место. Самой популярной спортсменкой среди пользователей интернета была признана швейцарская футболистка Алиша Леманн. В список также попали и три другие теннисистки: британка Эмма Радукану (второе место), итальянка Камила Джорджи (третья) и завершившая карьеру американка Серена Уильямс (четвёртая).
Шарапова — самая титулованная теннисистка России. За время, проведённое в туре, Мария завоевала 39 титулов WTA (36 — в одиночном разряде), включая пять трофеев на «Шлемах» и один — на Итоговом чемпионате WTA (2004) в одиночном разряде. Также россиянка является обладательницей Кубка Федерации (2008) и финалисткой турнира (2015), серебряным призёром Олимпийских игр 2012 года в одиночном разряде, финалисткой двух юниорских турниров «Большого шлема» (Открытый чемпионат Австралии, Уимблдон (оба — 2002)) в одиночном разряде.
- 11 июня 2023
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