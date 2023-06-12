«Не хочу говорить, что я величайший». Новак Джокович — о рекорде по выигранным «Шлемам»

Сербский теннисист Новак Джокович, победитель «Ролан Гаррос» в 2023 году и обладатель рекорда по 23-м победам на турнирах «Большого шлема», рассказал, как относится к тому, что публика и журналисты называют его GOAT — «величайший всех времён», а также прокомментировал свою форму в грунтовом сезоне.
«Да, это один из главных титулов для меня. Я знал, что на кону – история, но старался сосредоточиться на лучшей подготовке к матчу, чтобы выиграть, как и любой другой матч. Не буду говорить, что не думал о том, что это финишная прямая, что осталось выиграть один матч до исторической победы, но команда создала вокруг меня хороший «пузырь». Мы проделали хорошую работу, чтобы оставаться в моменте и выступить так хорошо, как хотели. Конечно, когда увидел, что его форхенд идёт мимо, то испытал огромное облегчение. Меня переполнили прекрасные эмоции. Очень счастлив и горд.
Не хочу говорить, что я величайший, это было бы неуважительно по отношению ко всем великим чемпионом разных эр нашего спорта, когда теннис был совершенно другим. Каждый великий чемпион своего поколения оставил большой след, наследие, и проложил нам путь, чтобы мы могли играть в теннис на больших сценах по всему миру. Так что оставим обсуждения о величайшем другим. Во мне, конечно, много веры в себя, в то, кто я есть и на что способен. Этот трофей – ещё одно подтверждение того, что я по-прежнему могу играть на высоком уровне.
В начале сезона я сказал, что главный приоритет – это «Шлемы». Не только в этом сезоне, особенно на данном этапе моей карьеры. Если бы кто-то сказал мне, что я выиграю два первых «Шлема» года, то я бы сразу на такое подписался. Перед «Ролан Гаррос» у меня была плохая статистика побед на грунте. Я плохо провёл грунтовые турниры до Парижа. Но когда приехал сюда, почувствовал себя по-другому, в хорошем смысле. Почувствовал, что у меня есть очень хороший шанс обыграть кого угодно в пятисетовом формате. Знаю, что большинство испытывает давление, выходя на пятисетовик «Большого шлема» против меня. И я хочу, чтобы они испытывали именно это. Хорошо понимать, что у тебя есть психологическое преимущество.
Чувствую гордость и удовлетворение. Мне посчастливилось разделить эту победу с семьёй, детьми, родителями, со всеми, кто поддерживал меня на этом пути. Конечно, путь ещё не окончен. Если я выигрываю «Шлемы», зачем вообще думать о завершении карьеры, которая длится уже 20 лет? Я до сих пор мотивирован и заряжен показывать лучший теннис на «Больших шлемах». Именно они больше всего ценятся в истории нашего спорта. Жду Уимблдон», — сказал Джокович на пресс-конференции.
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