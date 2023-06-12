Джокович: Надаль и Федерер – величайшие. Я счастлив, осознавая, что впереди по «шлемам»

Победитель «Ролан Гаррос» – 2023 сербский теннисист Новак Джокович высказался о соперничестве с Рафаэлем Надалем и Роджером Федерером после установления единоличного рекорда по количеству побед на турнирах «Большого шлема» (23).

«Я всегда сравнивал себя с этими парнями, они – мои величайшие соперники в карьере. Они определили меня как игрока, и благодаря нашему соперничеству приложили руку ко всему моему успеху.

Я потратил несчётное количество часов, анализируя, как выиграть у них на главных турнирах. Эти два игрока постоянно были у меня в голове на протяжении последних 15 лет. В профессиональном плане (смеётся).

Потрясающе осознавать, что теперь я впереди них по «шлемам». Каждый пишет свою историю, у каждого свой путь. Но то, что последние 20 лет – это были мы трое, и Энди не будем забывать, это золотая эра мужского тенниса, как любят говорить. Я благодарен тому, что вхожу в эту компанию», – сказал Джокович на пресс-конференции.