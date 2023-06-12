Новак Джокович: «Ролан Гаррос» — самая трудная задача для меня, и от этого ещё приятнее

Сербский теннисист Новак Джокович, вчера, 11 июня, выигравший «Ролан Гаррос» и одержавший свою 23-ю победу на турнирах «Большого шлема», что является рекордом в теннисе, поделился мнением о том, как он ощущает себя, побив достижения швейцарца Роджера Федерера (20) и испанца Рафаэля Надаля (22).
«Очень приличные 12 лет для меня. Я смог управляться со своим телом, эмоциями и командой так, чтобы выходить на пик на главных турнирах мира – «Больших шлемах». Когда говорят об истории, чаще всего имеют в виду титулы «Большого шлема» или сколько времени ты провёл в ранге первой ракетки. Я смог побить оба этих рекорда, и это потрясающе. Понимаю, что это не гарантировано и не случится просто так, потому что люди думают, что раз ты выиграл один раз, то можешь повторить.
И хотя я не люблю думать о возрасте. Это клише, что возраст – это только число. Но в моём случае думаю, что возраст – это действительно только число. Суть в том, что тело сейчас иначе реагирует, и я сталкиваюсь с вещами, с которыми раньше не сталкивался. Пять-десять лет назад я быстрее восстанавливался, и тело не болело так сильно, как сегодня.
Но в конечном итоге я пересёк финишную черту победителем. Это потрясающе. Этот трофей символизирует для меня великую битву самого с собой, а также со всеми великолепными игроками на «Ролан Гаррос», одном из четырёх главных турниров. Из четырёх турниров этот мне сложнее всего выиграть.
В начале грунтового сезона я не знал, чего ожидать. Последние пять-шесть лет грунтовые сезоны для меня состоят из взлётов и падений, гениальных и очень плохих матчей. Это очень сложная поверхность, заставляет тебя работать над каждым ударом в два раза больше. По крайней мере, у меня так.
Символично, что 23-й трофей я выиграл именно на «Ролан Гаррос». Это ещё приятнее, учитывая, чего мне стоит выиграть «Ролан Гаррос». Не хочу умалить победы на других «шлемах», но «Ролан Гаррос» — самая трудная задача для меня. И от этого ещё приятнее», — поделился теннисист на пресс-конференции.
- 12 июня 2023
-
00:56
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2023
-
23:59
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:01
-
21:46
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:07