Новак Джокович: «Ролан Гаррос» — самая трудная задача для меня, и от этого ещё приятнее

Сербский теннисист Новак Джокович, вчера, 11 июня, выигравший «Ролан Гаррос» и одержавший свою 23-ю победу на турнирах «Большого шлема», что является рекордом в теннисе, поделился мнением о том, как он ощущает себя, побив достижения швейцарца Роджера Федерера (20) и испанца Рафаэля Надаля (22).

«Очень приличные 12 лет для меня. Я смог управляться со своим телом, эмоциями и командой так, чтобы выходить на пик на главных турнирах мира – «Больших шлемах». Когда говорят об истории, чаще всего имеют в виду титулы «Большого шлема» или сколько времени ты провёл в ранге первой ракетки. Я смог побить оба этих рекорда, и это потрясающе. Понимаю, что это не гарантировано и не случится просто так, потому что люди думают, что раз ты выиграл один раз, то можешь повторить.

И хотя я не люблю думать о возрасте. Это клише, что возраст – это только число. Но в моём случае думаю, что возраст – это действительно только число. Суть в том, что тело сейчас иначе реагирует, и я сталкиваюсь с вещами, с которыми раньше не сталкивался. Пять-десять лет назад я быстрее восстанавливался, и тело не болело так сильно, как сегодня.

Но в конечном итоге я пересёк финишную черту победителем. Это потрясающе. Этот трофей символизирует для меня великую битву самого с собой, а также со всеми великолепными игроками на «Ролан Гаррос», одном из четырёх главных турниров. Из четырёх турниров этот мне сложнее всего выиграть.

В начале грунтового сезона я не знал, чего ожидать. Последние пять-шесть лет грунтовые сезоны для меня состоят из взлётов и падений, гениальных и очень плохих матчей. Это очень сложная поверхность, заставляет тебя работать над каждым ударом в два раза больше. По крайней мере, у меня так.

Символично, что 23-й трофей я выиграл именно на «Ролан Гаррос». Это ещё приятнее, учитывая, чего мне стоит выиграть «Ролан Гаррос». Не хочу умалить победы на других «шлемах», но «Ролан Гаррос» — самая трудная задача для меня. И от этого ещё приятнее», — поделился теннисист на пресс-конференции.