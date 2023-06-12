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Джокович рассказал, что пропустил тренировку за день до финала «Ролан Гаррос»

Джокович рассказал, что пропустил тренировку за день до финала «Ролан Гаррос»
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Победитель «Ролан Гаррос» –2023, сербский теннисист Новак Джокович рассказал, чем он занимался за день до решающего матча. Напомним, в финале французского мэйджора Джокович обыграл норвежца Каспера Рууда – 7:6 (7:1), 6:3, 7:5.

«Чем занимался вчера? Пропустил тренировку. Это моя история на «Больших шлемах» в этом году. Кажется, я только раз тренировался между матчами в Австралии, и всё. Там у меня была более веская причина – травма. Каждый час нужно было тратить на восстановление и выздоровление.

Здесь травмы не было, но я провёл много изнуряющих часов на корте. Иногда меньше – лучше, мы с командой решили, что после полуфинала лучше восстановиться, может, сделать какие-то особые упражнения, чтобы поддержать мышцы в тонусе. Ну и покидать мяч я не забывал. Всё сработало как надо.

Вчера у меня были родительские обязанности. Провёл время в лесу, на природе. Мне нравится гулять в парках, спокойное времяпрепровождение. Посмотрел финал Лиги чемпионов, хорошо выспался. Сделал всё, что обычно делаю, чтобы хорошо отдохнуть и подготовиться к матчу.

А ближайшие дни буду праздновать и веселиться. Мне этого не хватало, мы слишком долго были слишком серьёзными. Сейчас время расслабиться, побыть с семьёй.Вообще-то, у меня не так много времени, не за горами травяной сезон. На траве я планирую сыграть только на Уимблдоне. Скоро отправлюсь в Лондон и там буду готовиться к ещё одному «шлему», – сказал Джокович на пресс-конференции.

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