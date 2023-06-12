Джокович: меня воспитывали совсем иначе, чем других. В детстве я пережил две войны

Победитель «Ролан Гаррос»–2023, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема» серб Новак Джокович рассказал о трудностях в начале своего пути и выразил благодарность людям, поспособствовавшим развитию его легендарной теннисной карьеры.

«Меня воспитывали совсем иначе, чем большинство игроков моего поколения. Когда мне было 4-5 лет, мы пережили две войны. На Сербию наложи эмбарго, я не мог ездить на многие юниорские турниры. Было много трудностей, непростые времена для всех в моей стране. У нас в семье было мало денег, но родители всё равно решили поддержать мою мечту, а мечтал я стать профессиональным теннисистом, выиграть Уимблдон и стать первой ракеткой мира. 95% людей потешались над ними, отговаривали их отрывать последнее из семейного бюджета на такой дорогой вид спорта. В Сербии практически нет теннисной традиции, и шансы на успех были крайне малы.

Но мне повезло встретить очень важных людей, которые повлияли на мой путь профессионального спортсмена и на развитие как человека. Это Елена Генчич, моя теннисная мать. Она умерла около 10 лет назад, но оказала на меня огромное влияние. Она была настоящим наставником, тесно работала с моими родителями, они разрешили ей проводить со мной много времени, даже вне тренировок. Я бывал у неё дома, мы делали многое, что в итоге сформировало меня как человека и профессионала.

Мне было всего семь лет, когда она заставляла меня смотреть кассеты с лучшими игроками того времени. Я с раннего детства должен был знать, почему определённый удар на определённой поверхности занимает определённое время, и так далее. Она очень по-взрослому ко мне относилась и считала, что никогда не рано начать вырабатывать такой настрой и работать над развитием. Она также научила меня, как важно расслабляться и слушать классическую музыку, читать поэзию, петь, осознанно дышать и так далее. Она оказала огромное влияние на меня.

Вера пришла от неё и от родителей, а также от Ники Пилич, моего теннисного отца. Он до сих пор тренируется по несколько часов в день, в 80 с лишним лет! Мне повезло встретить этих двух людей, которые наряду с родителями сформировали меня как человека и игрока. Моя мама – это скала, невероятная женщина, которая поддерживала единство семьи в самые тяжёлые моменты. Папа – движущая сила нашей семьи, он привил мне силу и верю, позитивное мышление в достижении целей. Он так сильно верил, а ведь он никогда не играл в теннис.

Никто в нашей семье не играл, так что ему пришлось узнавать у экспертов, сведущих людей, есть ли у меня потенциал, талант, стоит ли вкладывать в это деньги. Нам повезло встретить этих двух, и они убедили его, что мне нужно продолжать. Ему с мамой пришлось преодолеть много трудностей – финансовых, эмоциональных, чтобы я сейчас сидел здесь. Не забывайте об этом. Это всегда в моём сердце, и я за это бесконечно благодарен», – сказал Джокович на пресс-конференции.