«Я пишу свою собственную историю». Джокович — о достижениях в теннисе

Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к своим достижениям в теннисе.

«Величайший ли я? Эти споры я лучше оставлю для других. Многие об этом говорят, и для тенниса хорошо, что идёт такая историческая дискуссия. Конечно, я в себе уверен. Для себя я лучший на корте, потому что только такой настрой и дух приведёт тебя к историческим результатам и этому трофею. Статистика есть, но тут много разных факторов. Всё зависит от точки зрения людей или организаций, которые обсуждают эту тему. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Я пишу свою собственную историю», — поделился спортсмен на пресс-конференции после победы на «Ролан Гаррос», ставшей для Джоковича 23-м в карьере триумфом на турнирах «Большого шлема».