«Я пишу свою собственную историю». Джокович — о достижениях в теннисе
Поделиться
Сербский теннисист Новак Джокович рассказал, как относится к своим достижениям в теннисе.
«Величайший ли я? Эти споры я лучше оставлю для других. Многие об этом говорят, и для тенниса хорошо, что идёт такая историческая дискуссия. Конечно, я в себе уверен. Для себя я лучший на корте, потому что только такой настрой и дух приведёт тебя к историческим результатам и этому трофею. Статистика есть, но тут много разных факторов. Всё зависит от точки зрения людей или организаций, которые обсуждают эту тему. Я не хочу вступать в эту дискуссию. Я пишу свою собственную историю», — поделился спортсмен на пресс-конференции после победы на «Ролан Гаррос», ставшей для Джоковича 23-м в карьере триумфом на турнирах «Большого шлема».
Комментарии
- 12 июня 2023
-
00:56
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2023
-
23:59
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:01
-
21:46
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:40
-
20:40
-
20:38
-
20:30
-
20:20
-
20:19
-
20:17
-
20:11
-
20:07
Партнерский контент