«Глаза Джоковича были готовы меня «убить». Дёмин — о впечатлениях от «Ролан Гаррос»

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин, который 10 июня стал чемпионом юниорского «Ролан Гаррос» в парном разряде, рассказал о впечатлениях от турнира.
«Смотрел за мужскими и женскими матчами, за юниорками наблюдаю. Нравится, какую конкуренцию они составляют, особенно мужской тур. Тут, изнутри, невероятно смотреть, как профессионалы подготавливаются и играют матчи в том же месте, что и мы: разминаемся в одних и тех же залах, кушаем вместе. Можно понаблюдать, чем они занимаются до матчей, какие задания выполняют.
Что бросается в глаза? Настрой. Это самое главное. Видел, как Новак Джокович готовился на «Ролан Гаррос» в прошлом году. Когда я сидел в раздевалке – он должен был играть с Диего Шварцманом, видел его глаза, которые были готовы меня «убить» (смеётся). Сразу видно, что человек выходит на корт и готов всех побеждать. Этот взгляд, уверен, сохранился и на финал в 2023-м – ему хочется быть лидером. Не знаю, получится у него или нет, но шансы победить есть. Потому что взять 23 «Шлема» невероятно.
Всегда рад выходить, особенно на большие турниры, тот же самый «Ролан Гаррос». Это что-то невероятное. В финале, например, в паре вышли в 11 утра. И я подумал: «А кто придёт в такую рань? В это время только входы открывают». А нас ещё поставили на корт №6. И первым запуском. Думали, никого не будет. А подходим к корту, уже полностью стадион забит. Подумал: «Чего?» — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.
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