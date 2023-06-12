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Три российских теннисиста находятся в топ-10 мирового рейтинга впервые в истории ATP

Ассоциация теннисистов-профессионалов (ATP) обновила рейтинг.

В первую десятку мирового рейтинга вошли сразу три россиянина. Даниил Медведев занимает третью строчку рейтинга, Андрей Рублёв находится на седьмом месте, а Карен Хачанов замыкает топ-10. Таким образом, три российских теннисиста попали в топ-10 рейтинга впервые в истории ATP.

Первое место в рейтинге после победы на «Ролан Гаррос» — 2023 занял сербский теннисист Новак Джокович. На втором месте располагается испанец Карлос Алькарас.

Рейтинг ATP:

1. Новак Джокович (Сербия) — 7595 очков

2. Карлос Алькарас (Испания) — 7175

3. Даниил Медведев (Россия) — 6100

4. Каспер Рууд (Норвегия) — 4960

5. Стефанос Циципас (Греция) — 4920

6. Хольгер Руне (Дания) — 4375

7. Андрей Рублёв (Россия) — 4000

8. Тейлор Фритц (США) — 3515

9. Янник Синнер (Италия) — 3300

10. Карен Хачанов (Россия) — 3125