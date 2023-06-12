Джокович: горжусь, что могу назвать Брэди другом. Благодарен за его поддержку на «РГ»

Победитель «Ролан Гаррос» – 2023, 23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», серб Новак Джокович рассказал о дружбе с семикратным чемпионом по американскому футболу Томом Брэди.

«Том — потрясающий, он — квинтэссенция спортивного долголетия, он играл до 40 с лишним лет. Невероятный чемпион, горжусь, что могу назвать его другом. Мы познакомились почти 10 лет назад, но никогда не встречались, только разговаривали по телефону, обменивались сообщениями. То, что такая легенда спорта, который вдохновил миллионы людей по всему миру, приехал и поддерживал меня, это был необыкновенный момент для меня. Я очень благодарен за это. И восхищаюсь им.

Мы много говорили о долголетии, о том, что даёт тебе преимущество, что ещё можно сделать физически, эмоционально, чтобы стать ещё лучше», — сказал Джокович в эфире Tennis Channel.