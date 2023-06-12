Илон Маск поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023
Поделиться
Знаменитый бизнесмен Илон Маск поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.
Джокович на своей странице в социальных сетях опубликовал фото с трофеем после победы. В комментариях к посту Маск написал: «Поздравляю!»
Напомним, 11 июня Джокович одержал победу в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 7:5 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба.
Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин. После победы на Открытом чемпионате Франции Джокович также вернулся на первое место в рейтинге ATP.
Комментарии
- 12 июня 2023
-
11:45
-
10:58
-
10:40
-
09:42
-
09:31
-
08:15
-
04:15
-
00:56
-
00:52
-
00:35
-
00:29
-
00:22
-
00:09
- 11 июня 2023
-
23:59
-
22:34
-
22:20
-
22:15
-
22:13
-
22:01
-
22:01
-
21:46
-
21:35
-
21:34
-
21:30
-
21:25
-
21:23
-
21:16
-
21:10
-
21:00
-
20:55
-
20:52
-
20:50
-
20:49
-
20:40
-
20:40
Партнерский контент