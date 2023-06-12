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Илон Маск поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023

Илон Маск поздравил Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023
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Знаменитый бизнесмен Илон Маск поздравил сербского теннисиста Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

Джокович на своей странице в социальных сетях опубликовал фото с трофеем после победы. В комментариях к посту Маск написал: «Поздравляю!»

Напомним, 11 июня Джокович одержал победу в финальном матче «Ролан Гаррос» — 2023 с норвежским теннисистом Каспером Руудом. Встреча завершилась со счётом 7:5 (7:1), 6:3, 7:5 в пользу серба.

Таким образом, Джокович выиграл 23-й турнир «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин. После победы на Открытом чемпионате Франции Джокович также вернулся на первое место в рейтинге ATP.

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