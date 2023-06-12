Юниор Дёмин — после победы на «Ролан Гаррос»: через пять лет точно вижу себя в топ-50 ATP

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин высказался о профессиональных перспективах после победы на юниорском «Ролан Гаррос» — 2023 в парном разряде.

«Через пять лет точно вижу себя в топ-50 ATP. Уимблдон и US Open, надеюсь, смогу выиграть в одиночном разряде, также и в паре. А через два года надеюсь стоять в топ-200, топ-300 ATP, чтобы уже пробовать квалификацию на взрослые ТБШ. Тем более если ты заканчиваешь год в топ-10 – а я №7 – юниорского рейтинга, тебе дают восемь «уайлд-кардов» на Челленджеры, четыре я уже использовал. Остальные – после «РГ» и Уимблдона. Уже отыграл в Испании и Чехии. Играл с парнями из топ-100, а с некоторыми сыграл в три сета и мог обыграть. Но ещё не готов физически и ментально», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.