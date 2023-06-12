Победитель «РГ» Дёмин рассказал, как удалось попасть в академию Рафаэля Надаля

Российский теннисист, 17-летний Ярослав Дёмин рассказал, как попал в академию испанца Рафаэля Надаля.

«Тренировался в Барселоне до этого, в академии 4Slam. Очень хорошая академия. Уже когда мы со сборной России до 18 лет выиграли Кубок Дэвиса, меня пригласили на Майорку. Поехал туда на пробу, на две недели. Но пришлось остаться только на одну, так как у меня был уайлд-кард на Кубок Кремля — 2021. Они сказали, что я им очень понравился. Предложили всё же остаться. Там очень классно: хорошая группа игроков, тренеров – физио, фитнес. Есть всё для восстановления. Ну и кортов много. Так что с октября 2021-го я там.

Не было такого, что все сразу приехали – и отбор. Они просто приглашали игроков и смотрели их в разное время. Об этом я даже не знал, просто тренировался, и всё. Не было волнения», — сказал Дёмин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Софией Колодкиной.