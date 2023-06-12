Свёнтек: всё ещё сюрреалистично и ошеломляюще. Никогда не забуду этот «Ролан Гаррос»
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Победительница «Ролан Гаррос» — 2023, первая ракетка мира, полька Ига Свёнтек поделилась эмоциями от победы на Открытом чемпионате Франции и поблагодарила болельщиков за поддержку на турнире.
«Это всё ещё сюрреалистично и ошеломляюще. Я просто хотела поблагодарить вас всех за энергию и поддержку. У меня были самые захватывающие, сложные, разочаровывающие и удивительные несколько недель. По-прежнему испытываю массу эмоций, но одно можно сказать наверняка… Я никогда не забуду этот турнир», — написала Свёнтек на своей странице в социальных сетях.
Напомним, в решающем матче «Ролан Гаррос» — 2023 Свёнтек (1) со счётом 6:2, 5:7, 6:4 обыграла 43-ю ракетку мира чешку Каролину Мухову. Для Иги это уже третий титул в карьере на «Ролан Гаррос».
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