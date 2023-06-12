Кудерметова на отказе американки Риске вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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В матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 14-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Элисон Риске. Встреча продлилась 57 минут и завершилась досрочно при счёте 6:3, 3:0 в пользу россиянки.
Во втором сете Риске взяла медицинский перерыв и позже отказалась от дальнейшей борьбы.
Кудерметова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Риске ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.
Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).
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