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Кудерметова на отказе американки Риске вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

Кудерметова на отказе американки Риске вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе
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В матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 14-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Элисон Риске. Встреча продлилась 57 минут и завершилась досрочно при счёте 6:3, 3:0 в пользу россиянки.

Во втором сете Риске взяла медицинский перерыв и позже отказалась от дальнейшей борьбы.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Риске ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).

Хертогенбосх (ж). 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 12:10 МСК
Вероника Кудерметова
14
Россия
Вероника Кудерметова
В. Кудерметова
Окончен
1 : 0
Rt
1 2 3
         
6 		3  
3 		0  
         
Элисон Риске
137
США
Элисон Риске
Э. Риске
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