Кудерметова на отказе американки Риске вышла во второй круг турнира в Хертогенбосхе

В матче первого круга травяного турнира категории WTA-250 в Хертогенбосхе (Нидерланды) 14-я ракетка мира российская теннисистка Вероника Кудерметова одержала победу над американкой Элисон Риске. Встреча продлилась 57 минут и завершилась досрочно при счёте 6:3, 3:0 в пользу россиянки.

Во втором сете Риске взяла медицинский перерыв и позже отказалась от дальнейшей борьбы.

Кудерметова пять раз подала навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала 4 брейк-пойнта из 11 заработанных. На счету Риске ни одного эйса, две двойные ошибки и один реализованный брейк-пойнт.

Во втором круге турнира в Хертогенбосхе Кудерметова сыграет с победительницей противостояния Исалин Бонавентюр (Бельгия) — Кэрол Чжао (Канада).