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Крис Эверт: никогда не видела никого похожего на Новака Джоковича

Крис Эверт: никогда не видела никого похожего на Новака Джоковича
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18-кратная чемпионка турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира, американская теннисистка Крис Эверт поделилась мнением о сербском теннисисте Новаке Джоковиче, выигравшем «Ролан Гаррос» — 2023.

«За последние 50 лет я изучала каждого чемпиона теннисных соревнований. Никогда не видела никого похожего на Новака Джоковича. Сочетание ментальной, физической и эмоциональной силы, вложенной в каждый удар, не имеющее себе равных. Пора по-настоящему отдать должное этому человеку», — написала Эверт на своей странице в социальных сетях.

Напомним, победа на «Ролан Гаррос» стала для Джоковича 23-й на турнирах «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин.

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