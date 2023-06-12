Циципас — Джоковичу: спасибо, что показал, — труд и страсть могут воплотить мечты в жизнь

Греческий теннисист Стефанос Циципас поздравил серба Новака Джоковича с победой на «Ролан Гаррос» — 2023.

«Новак, ты тронул наши сердца своим непоколебимым духом и твёрдой решимостью. Твоя способность преодолевать трудности стала символом надежды для фанатов по всему миру. Спасибо, что показал нам, — упорный труд и страсть могут воплотить мечты в жизнь», — написал Циципас на своей странице в социальных сетях.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции Джокович обыграл норвежского теннисиста Каспера Рууда. Эта победа на «Ролан Гаррос» стала для Джоковича 23-й на турнирах «Большого шлема». Это абсолютный рекорд по победам на главных теннисных соревнованиях в истории этого вида спорта среди мужчин.