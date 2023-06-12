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Саккари вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, одолев Сиюй Ван

Саккари вышла во второй круг турнира в Ноттингеме, одолев Сиюй Ван
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Теннисистка из Греции Мария Саккари вышла во второй круг травяного турнира категории WTA-250, который проходит в Ноттингеме (Великобритания). В матче первого раунда соревнований первая сеяная Саккари нанесла поражение китаянке Сиюй Ван со счётом 6:2, 7:6 (8:6). Встреча продолжалась 1 час 42 минуты.

Саккари трижды подала навылет, допустила две двойные ошибки и реализовала 3 из 11 брейк-пойнтов. Сиюй Ван выполнила семь эйсов, четыре раза ошиблась на подаче и использовала единственную возможность взять подачу соперницы.

За выход в четвертьфинал турнира в Ноттингеме Саккари сыграет с победительницей матча между британкой Кэйти Суон, получившей уайлд-кард оторганизаторов, и француженкой Ализе Корне.

Ноттингем. 1-й круг
12 июня 2023, понедельник. 15:50 МСК
Мария Саккари
8
Греция
Мария Саккари
М. Саккари
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		7 8  
2 		6 6  
         
Сиюй Ван
75
Китай
Сиюй Ван
С. Ван
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