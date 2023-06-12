Дмитрий Турсунов — о Мирре Андреевой: чего-то фантастического в её теннисе я не увидел

Бывший российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов поделился впечатлениями от игры 16-летней россиянки Мирры Андреевой, которая на прошедшем «Ролан Гаррос» прошла квалификацию и выиграла два матча в основе.
«Мне нравится её чистая техника при выполнении ударов с отскока. Кроме того, Андреева играет очень дисциплинированно. Чего-то фантастического в её теннисе я не увидел, но мне доводилось наблюдать, как Мирра со своей старшей сестрой Эрикой занимаются на сборах в Турции. Для такого возраста это был очень профессиональный подход. Видно, что Мирра — такой же фанатик тенниса в хорошем смысле слова, как, например, Карлос Алькарас. Она голодная до побед, дерзкая юная девушка, которой в силу её возраста многие боятся проиграть. Всё это в совокупности и позволило ей выстрелить. Подобные истории были в теннисе и раньше», — приводит слова Турсунова «Коммерсантъ».
- 12 июня 2023
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