Виктория Азаренко восторженно отреагировала на победу Джоковича на «Ролан Гаррос»

Двукратная победительница турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира белорусская теннисистка Виктория Азаренко отреагировала на то, что серб Новак Джокович завоевал рекордный, 23 титул турнира «Большого шлема».

«Нереальный Новак Джокович. Величайшая сила духа, которую мы когда-либо могли наблюдать у спортсмена», — написала Азаренко в своих социальных сетях.

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Таким образом, серб стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал третий «Карьерный шлем».