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Фото: счастливый Новак Джокович позирует с трофеем «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни

Фото: счастливый Новак Джокович позирует с трофеем «Ролан Гаррос» на фоне Эйфелевой башни
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23-кратный чемпион турниров «Большого шлема», первая ракетка мира сербский теннисист Новак Джокович принял участие в традиционной фотосессии чемпиона «Ролан Гаррос» с трофеем на фоне Эйфелевой башни.

Фото: Clive Brunskill/Getty Images

Напомним, в финале Открытого чемпионата Франции – 2023 Джокович (3) обыграл прошлогоднего финалиста норвежца Каспера Рууда со счётом 7:6 (7:1), 6:3, 7:5. Для Новака этот титул стал 3-м в Париже и 23-м на турнирах «Большого шлема», что является абсолютным историческим рекордом у мужчин. Сербский спортсмен является десятикратным победителем Australian Open и семикратным победителем Уимблдона. Также он три раза выигрывал US Open.

Также серб стал первым в истории теннисистом, который как минимум трижды выигрывал каждый из турниров «Большого шлема» в мужском одиночном разряде, — иными словами, завоевал третий «Карьерный шлем».

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